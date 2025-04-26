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المومني في وداع بابا الفاتيكان: كان مؤمناً برسالة وطننا كأرض للرسالات السماوية

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بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس
 
السبت، 26-04-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري- عبّر وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عن أحر مشاعر التعزية للإخوة المسيحيين في الأردن وخارجه بمناسبة وداع بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس.

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وقال الدكتور المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت : " نودع اليوم رمزًا عالميًا حمل رسالة المحبة والسلام إلى جميع أنحاء العالم لقد كان البابا فرنسيس مدافعًا عن كرامة الإنسان وحقوق المهمشين، وقدم للأردن محبة صادقة من خلال زياراته المتعددة، مؤمنًا برسالة وطننا كأرض للرسالات السماوية ومهد للقيم الإنسانية."


وأضاف: "سيبقى الأردن وفيًا لهذه المحبة، محافظًا على هذا الإرث الإنساني العظيم الذي تركه لنا البابا، رحل الجسد، ولكن رسالة المحبة والسلام التي بشّر بها ستظل مشعة بنورها بيننا، تذكيرًا لنا بالأهمية الكبرى لقيم التسامح والتعايش."


وكرر الوزير تعازيه للإخوة المسيحيين في الأردن مشددًا على أنهم جزء لا يتجزأ من الانتماء والهوية الوطنية ونحن جميعًا نشارك في هذه الأرض، وسنواصل تعزيز مبادئ التعاون والمحبة التي دعا إليها قداسة البابا.

 
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