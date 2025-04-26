المومني في وداع بابا الفاتيكان: كان مؤمناً برسالة وطننا كأرض للرسالات السماوية

وقال الدكتور المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت : " نودع اليوم رمزًا عالميًا حمل رسالة المحبة والسلام إلى جميع أنحاء العالم لقد كان البابا فرنسيس مدافعًا عن كرامة الإنسان وحقوق المهمشين، وقدم للأردن محبة صادقة من خلال زياراته المتعددة، مؤمنًا برسالة وطننا كأرض للرسالات السماوية ومهد للقيم الإنسانية."
وأضاف: "سيبقى الأردن وفيًا لهذه المحبة، محافظًا على هذا الإرث الإنساني العظيم الذي تركه لنا البابا، رحل الجسد، ولكن رسالة المحبة والسلام التي بشّر بها ستظل مشعة بنورها بيننا، تذكيرًا لنا بالأهمية الكبرى لقيم التسامح والتعايش."
وكرر الوزير تعازيه للإخوة المسيحيين في الأردن مشددًا على أنهم جزء لا يتجزأ من الانتماء والهوية الوطنية ونحن جميعًا نشارك في هذه الأرض، وسنواصل تعزيز مبادئ التعاون والمحبة التي دعا إليها قداسة البابا.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأردن يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين
-
هيئة المكاتب والشركات الهندسية تعقد هيئتها العامة العادية
-
منح دراسية من كازاخستان في جميع البرامج الدراسية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العواملة
-
المومني: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الأردني
-
وزير الثقافة يفتتح مركز العقبة للفنون
-
أوقاف لواء الكورة تكرم حفظة القرآن الكريم
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات