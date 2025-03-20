النشامى يستعدون لمواجهة فلسطين اليوم بالدور الحاسم لتصفيات كأس العالم

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الثانية ظهرًا -بتوقيت الأردن- يوم الثلاثاء 25 من الشهر الحالي، في المباراة التي تقام في العاصمة الكورية سول.
ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات الدور الحاسم ضمن المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية (14 نقطة) والعراق ثانيًا (11 نقطة)، ثم عُمان (6 نقاط)، الكويت (4 نقاط)، وفلسطين في المركز السادس بـ 3 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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