الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل لتعزيز التعاون مع السلطات المحلية

الوكيل الإخباري- نظم الهلال الأحمر الأردني، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورشة عمل بعنوان "التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والدور المساعد للسلطات المحلية"، وذلك في العاصمة عمان.

