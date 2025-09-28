الأحد 2025-09-28 06:44 م
 

الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل لتعزيز التعاون مع السلطات المحلية

الأحد، 28-09-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-    نظم الهلال الأحمر الأردني، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورشة عمل بعنوان "التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والدور المساعد للسلطات المحلية"، وذلك في العاصمة عمان.

وحضر افتتاح الورشة، رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يان فري دي، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عطا دوراني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية.

 
 
