الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريرا موازيا للجنة مناهضة التعذيب في جنيف

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الوكيل الإخباري- قدم المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موازيا للتقرير الرابع المقدم من الأردن، خلال أعمال الدورة 81 للجنة مناهضة التعذيب المنعقدة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول قائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة. اضافة اعلان





وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن المفوض العام، جمال الشمايلة، قدم خلال جلسة مغلقة خصصتها اللجنة للمركز بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن، عرضا للتشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بمناهضة جريمة التعذيب والتطورات الإيجابية التي شهدها الأردن في هذا السياق.



وقدم الوفد المرافق، بحضور مفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، إجاباته عن أسئلة اللجنة حول إعمال وإنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب في الأردن.



يشار إلى أن الأردن قدم تقريره الرابع إلى لجنة مناهضة التعذيب، ويخضع للمراجعة في هذا الإطار خلال الفترة من 7-8 الشهر الحالي، حيث ستقدم اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها الختامية للحكومة.



