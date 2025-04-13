الوطني لمكافحة الأوبئة يناقش تقرير الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات

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الوكيل الإخباري- ناقش المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية تقرير الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص والنقابات المهنية المعنية. اضافة اعلان





وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماع يأتي في إطار تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة وتحليل البيانات المتعلقة بانتشار مقاومة مضادات الميكروبات، وتقييم فعالية التدخلات ضمن الخطة الوطنية (2023-2025).



وناقش الفريق التقرير الصادر عن وزارة الصحة، الذي عرض بيانات من المختبرات والمستشفيات، بهدف تعزيز دقة المعلومات وتحسين أنظمة الرصد الوطنية.



وأكد رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، أهمية الرصد كأداة أساسية لتوجيه السياسات الصحية الوطنية، وتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات الأردن ضمن النظام العالمي لرصد مقاومة مضادات الميكروبات (GLASS) التابع لمنظمة الصحة العالمية.



ولفت إلى أهمية التقرير كأداة مرجعية تسهم في توجيه السياسات الصحية وتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مبينًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لمهام المركز المنصوص عليها في نظامه رقم 112، التي تشمل الإشراف على استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق جهود الرصد وطنيًا وربطها بالمبادرات العالمية.



وأكد الفريق التزامه بإجراء مراجعة علمية وتقنية شاملة لتقرير الرصد الوطني، بالتعاون مع المركز الوطني، مع التركيز على تحليل الفجوات واقتراح التوصيات الفنية، بما يعزز من قدرة النظام الوطني على الاستجابة للتحديات الصحية المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وضمان استدامة فعاليتها للأجيال القادمة.



