اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، جرى تسليم الوسام خلال حفل رسمي أقامته السفارة اليابانية في عمّان، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، حيث أشاد السفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي، بإسهامات عناب في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.
وأثنى السفير هيديكي، على الجهود الاستثنائية التي بذلتها عناب أثناء عملها سفيرة للأردن لدى اليابان، حيث ساهمت بشكل فاعل في تعميق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز الحضور الأردني في المحافل اليابانية، مما كان له الأثر الكبير في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
ووجهت عنّاب الشكر والتقدير إلى حكومة اليابان على هذا التكريم الرفيع، معربة عن اعتزازها الكبير بهذا الوسام الذي يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية واليابان.
وأكدت، أن هذا التكريم هو تقدير للعمل المشترك والجهود المتواصلة التي بذلت لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، مشيرةً إلى أن تجربتها كسفيرة في طوكيو كانت من أبرز المحطات المهنية التي تفخر بها.
ويشار إلى أن وسام "الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة" هو أعلى درجة من درجات وسام الشمس المشرقة، ويُعد من أرفع الأوسمة الوطنية في اليابان، ويأتي تكريماً لشخصيات ساهمت في بناء جسور من التفاهم والتعاون الدولي مع اليابان.
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