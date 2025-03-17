"اليرموك" تعلن عن تسكين 7 برامج أكاديمية

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة اليرموك، عن تسكين 7 برامج أكاديمية جديدة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تعزيز جودة التعليم الأكاديمي ومواءمة برامجها مع معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بما يرفع من جاهزية الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل.

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وأكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والبحث العلمي، الدكتورة فاديا مياس، أن التسكين في المؤهلات الوطنية يعد عملية أساسية لربط البرامج الأكاديمية بمستويات محددة داخل الإطار الوطني للمؤهلات، ما يسهم في توحيد المعايير الأكاديمية، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى دعم مسارات التعلم والتطوير المهني.