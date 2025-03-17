"اليرموك" تعلن عن تسكين 7 برامج أكاديمية

وأكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والبحث العلمي، الدكتورة فاديا مياس، أن التسكين في المؤهلات الوطنية يعد عملية أساسية لربط البرامج الأكاديمية بمستويات محددة داخل الإطار الوطني للمؤهلات، ما يسهم في توحيد المعايير الأكاديمية، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى دعم مسارات التعلم والتطوير المهني.
وأوضحت أن البرامج التي جرى تسكينها تشمل بكالوريوس علوم الحاسوب، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، ونظم المعلومات الحاسوبية، إلى جانب هندسة الإلكترونيات والروبوتات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وبكالوريوس التمريض، وتسكين برنامجي اللغة العربية وآدابها، واللغة العربية التطبيقية، في إطار دعم التخصصات الإنسانية وتعزيز اللغة العربية أكاديميًا وبحثيًا.
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