"اليرموك" تنظم مؤتمرا في أكسفورد حول الإعلام الرقمي

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر "الإعلام الرقمي ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والسلم المجتمعي المستدام"، الذي تنظمه كلية الإعلام في جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسة النبأ الأردنية لإدارة وتنظيم المؤتمرات الدولية للتدريب، في الحرم الجامعي لجامعة أكسفورد البريطانية.

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