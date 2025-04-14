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"اليرموك" تنظم مؤتمرا في أكسفورد حول الإعلام الرقمي

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 14-04-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-  انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر "الإعلام الرقمي ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والسلم المجتمعي المستدام"، الذي تنظمه كلية الإعلام في جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسة النبأ الأردنية لإدارة وتنظيم المؤتمرات الدولية للتدريب، في الحرم الجامعي لجامعة أكسفورد البريطانية.

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وقال بيان للجامعة، إن المؤتمر يسلط الضوء على دور الإعلام الرقمي في نشر قيم التسامح والاعتدال ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بذلك في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، إذ يتضمن المؤتمر جلسات علمية وورش عمل تركز على كيفية استخدام الإعلام الرقمي لتعزيز السلم المجتمعي ومكافحة خطاب الكراهية.

 
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