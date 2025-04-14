"اليرموك" تنظم مؤتمرا في أكسفورد حول الإعلام الرقمي

وقال بيان للجامعة، إن المؤتمر يسلط الضوء على دور الإعلام الرقمي في نشر قيم التسامح والاعتدال ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بذلك في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، إذ يتضمن المؤتمر جلسات علمية وورش عمل تركز على كيفية استخدام الإعلام الرقمي لتعزيز السلم المجتمعي ومكافحة خطاب الكراهية.
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