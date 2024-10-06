امين عمان يلتقي سفير بنما ويبحث معه سبل تعزيز التعاون

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الوكيل الإخباري- بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال لقائه اليوم سفير جمهورية بنما في عمان خوسيه أوليسيس ليسكوره العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان و بنما وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات. اضافة اعلان





من جهته أشاد السفير ليسكوره بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في كافة المجالات ، مبديا استعداد حكومته لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على العاصمتين.