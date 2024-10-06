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امين عمان يلتقي سفير بنما ويبحث معه سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 06-10-2024 01:15 م
الوكيل الإخباري-    بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال لقائه اليوم سفير جمهورية بنما في عمان خوسيه أوليسيس ليسكوره العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان و بنما وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.اضافة اعلان


من جهته أشاد السفير ليسكوره بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في كافة المجالات ، مبديا استعداد حكومته لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على  العاصمتين.
 
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