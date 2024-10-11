انتشار المقالع غير المرخصة في عجلون يشكل خطرا بيئيا

الوكيل الإخباري- طالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون، الجهات المعنية، بعدم ترخيص المقالع والمحاجر التي تؤثر سلبا على البيئة، وخاصة القريبة من أماكن السكن حفاظا على سلامة الجميع.

اضافة اعلان



وأكد رئيس لجنة الزراعة والبيئة في مجلس محافظة عجلون المحامي صهيب القضاة، أن عجلون المعروفة بطبيعتها الخضراء تتعرض لاعتداءات بيئية جراء إنشاء المقالع الحجرية المخالفة.

وأشار إلى أن هذه المقالع تتطلب آليات ومعدات ضخمة لاستخراج الحجر؛ مما يسبب أضرارا بيئية كبيرة مثل الانجرافات، وتهديدا مستمرا من خلال عمليات الاعتداء على الثروة الحرجية مما يترك بعض الانجرافات والقطع الصخرية التي تشكل خطرا على السلامة العامة.



وأشارت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أن المقالع غير المرخصة لها تأثيرات بيئية وزراعية واقتصادية مطالبة بضرورة التوصل إلى نظام موحد يوازن بين حقوق البيئة والمزارعين وصاحبي المقالع وسكان عجلون.



وبين عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا عامر المومني، أهمية فرض رسوم ترخيص تصل إلى 10 آلاف دينار لكل مقلع لضمان حماية الأرض واستغلالها بطريقة سليمة مع الحفاظ على التوازن بين الاقتصاد والبيئة والسياحة.