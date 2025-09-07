انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية مساء اليوم

06:51 ص

الوكيل الإخباري- تنتهي مساء الأحد، عملية تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، التي بدأت الأربعاء الماضي، وذلك بحسب مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وبيّنت وزارة التعليم العالي أن هذه المنح تشمل الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2025 والتكميلية للعام 2024 في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2025 فقط، بمعدل لا يقل عن 90%، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.



تفاصيل مهمة للطلبة المتقدمين:



أشارت الوزارة إلى أن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2025-2026 ما زالت جارية حتى مساء الأحد، داعية الطلبة إلى الانتباه للنقاط التالية:



ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2025-2026، والموجودة على موقع مديرية البعثات عبر الرابط التالي:

www.dsamohe.gov.jo،

والتي تتضمن شروط الوزارة والدول المانحة، وعدد المنح، وتوزيعها على التخصصات والدول، وتشمل كلاً من: مصر، المغرب، تونس، وأرمينيا، إضافة إلى الامتيازات المقدمة والتكاليف المترتبة على الطالب.



يُعتمد معدل الثانوية العامة، والألوية الجغرافية وعددها (55) لواء، والألوية الاعتبارية وعددها (3) (التعليم الخاص – الشهادات الأجنبية من داخل المملكة – الشهادات الأجنبية من خارج المملكة) كأساس لعملية التنافس.



تم توزيع وتحديد أعداد المنح لكل لواء عبر احتساب الأهمية النسبية لعدد الطلبة الحاصلين على معدل 90% فأعلى في كل لواء، بالمقارنة مع إجمالي عدد الطلبة في جميع الألوية، حيث يمكن للطالب عند الدخول إلى برمجية تقديم الطلب التعرف على الدول والتخصصات التي يحق له المنافسة عليها في لوائه.



جميع الوثائق المطلوبة من الطالب (وثائق الملف الشخصي/وثائق الدولة) تُقدَّم من الطالب المرشح بشكل نهائي، ولا يُطلب من الطالب تحضير أية وثيقة قبل الترشيح النهائي، باستثناء وثيقة المعادلة للشهادات غير الأردنية.



ستقوم الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد، وسيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص بإحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.



سواء كان قرار الطالب القبول أو الرفض للمنحة المرشح لها، فلن يتم ترشيحه لأي منحة خارجية أخرى، حتى في حال استنكاف طالب من نفس اللواء.



يجب على الطالب المرشح للمنح المقدمة من الحكومة المصرية تعبئة طلب على منصة "ادرس في مصر" ضمن بوابة "تقديم طلب منحة - جامعي".



تؤكد الوزارة أن عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين تتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية، من خلال نظام إلكتروني دون أي تدخل بشري، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على أسماء ومعدلات الطلبة المرشحين في نفس لوائه.



يتحمّل الطالب مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني).



يجب على الطالب التقدم بالطلب من خلال جهاز الحاسوب فقط، حيث لا يمكن التقدم عبر الهاتف.