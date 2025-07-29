انطلاق مؤتمر "الزراعة المستدامة" في المفرق

الوكيل الإخباري- أطلقت، اليوم الثلاثاء في محافظة المفرق، فعاليات المؤتمر الوطني "مشروع الزراعة المستدامة نحو أمن غذائي متكامل"، برعاية مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، وبالشراكة مع عدد من الجهات الدولية والمحلية.

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وسلط المؤتمر، الذي يأتي بتنظيم مشترك مع منظمة "هيلفيتاس" السويسرية، الضوء على أهمية الزراعة المستدامة من خلال بناء قدرات صغار المزارعين نحو زراعة ذكية مناخيا كأداة فعالة للتكيف مع التغير المناخي، وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتبني ممارسات زراعية مستدامة.



وأكد الرواشدة، أهمية المؤتمر في إطار التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة، في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى دور "البحوث الزراعية" في نقل التكنولوجيا الزراعية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية.



من جهته، أكد مدير المشروع الدكتور محمد الشبول، أن تعزيز قدرات المزارعين وتمكين المرأة الريفية يشكلان حجر الأساس في نجاح أي تحول نحو الزراعة المستدامة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل التشاركي بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية الزراعية.