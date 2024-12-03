انطلاق ملتقى التوجيه المهني والتقني في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء ، أعمال ملتقى التوجيه المهني لبرنامج التعليم المهني والتقني " BTEC"، في مدرسة العرامشة والفضيين الثانوية، تحت شعار "خطوة نحو المستقبل".

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وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، أهمية ملتقى التعليم المهني والتقني في مناقشة آفاق برنامج التعليم المهني في ظل التحولات والتطورات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للأعوام المقبلة، إضافة الى توضيح البرنامج للطلبة وأولياء أمورهم.



وأشار إلى ما يشكله الملتقى من دور في توعية الطلبة وذويهم بمسارات التعليم المهني والتقني الجديدة التي تم استحداثها في مدارس المديرية، بما يتيح للطلبة فرصة اختيار المسار الذي يلبي طموحاتهم وميولهم، وتوفير معلومات كافية عن سوق العمل، والفرص الدراسية المتاحة.



وتحدث رئيس قسم التخطيط شوكت عودة، ورئيس قسم التعليم المهني المهندس قيس بكار، عن أهمية عقد لقاءات لتوجيه سلوك الطلبة ومساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة تساعدهم على بناء صورة متكاملة لذواتهم حسب ميولهم واهتماماتهم ما يزيد فرصهم في العثور على عمل مناسب لقدارتهم من المسارات المهنية.