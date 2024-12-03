 
الثلاثاء 2024-12-03 08:37 م
 

انطلاق ملتقى التوجيه المهني والتقني في الأغوار الشمالية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 03-12-2024 07:26 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء ، أعمال ملتقى التوجيه المهني لبرنامج التعليم المهني والتقني " BTEC"، في مدرسة العرامشة والفضيين الثانوية، تحت شعار "خطوة نحو المستقبل".

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وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، أهمية ملتقى التعليم المهني والتقني في مناقشة آفاق برنامج التعليم المهني في ظل التحولات والتطورات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للأعوام المقبلة، إضافة الى توضيح البرنامج للطلبة وأولياء أمورهم.


وأشار إلى ما يشكله الملتقى من دور في توعية الطلبة وذويهم بمسارات التعليم المهني والتقني الجديدة التي تم استحداثها في مدارس المديرية، بما يتيح للطلبة فرصة اختيار المسار الذي يلبي طموحاتهم وميولهم، وتوفير معلومات كافية عن سوق العمل، والفرص الدراسية المتاحة.


وتحدث رئيس قسم التخطيط شوكت عودة، ورئيس قسم التعليم المهني المهندس قيس بكار، عن أهمية عقد لقاءات لتوجيه سلوك الطلبة ومساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة تساعدهم على بناء صورة متكاملة لذواتهم حسب ميولهم واهتماماتهم ما يزيد فرصهم في العثور على عمل مناسب لقدارتهم من المسارات المهنية.


واستعرضا تخصصات البرنامج المتاحة، والتي جاءت تلبية لمتطلبات سوق العمل المحلي، مشيرين إلى مستويات البرنامج المطبقة والمراحل الدراسية فيه والفرص المستقبلية المتاحة للطلبة سواء الالتحاق بسوق العمل أو إكمال الدراسة الجامعية.

 
gnews

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