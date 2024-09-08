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بالأرقام ..الأردنيات يكسبن معركة التصويت والأردنيون يكتفون بنصر الترشح

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 08-09-2024 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم التصويت في العرس الديمقراطي بعد غد الثلاثاء : 5 مليون و 80 الف و 858 ناخباً وناخبة، وفق ما رصد "الوكيل الاخباري".اضافة اعلان


وانقسم العدد إلى 2394390 من الذكور بنسبة 47.12% فيما وصل عدد الاناث إلى  2686468  بنسبة 52.87% ، بتفوق لافت للصوت الناعم عددا بالانتخابات المقبلة.


وعلى بعد ساعات من فتح الصناديق للاقتراع في الانتخابات النيابية الأردنية 2024 لاختيار "مجلس النواب 20 " فقد بلغ عدد المترشحين الإجمالي ضمن القائمتين العامة والمحلية 1623 مترشحا، 686 مترشحا ومترشحة  في القوائم العامة بواقع 499 ذكر و187 أنثى، فيما وصل عدد المرشحين في الدوائر المحلية 937، بينهم 747 من الذكور و190 من الإناث.

ويشارك في الانتخابات المقبلة 36 حزبا شكلوا 25 قائمة بعد اجراء عدد منهم لتحالفات بلغ عددها 5، مع وجود حزبين مرخصين يشاركان في الانتخابات عبر القوائم المحلية.

أما القوائم المحلية فقوامها 172 موزعة على 18 دائرة يتنافس كل هؤلاء على 138 مقعدا، 41 مقعدا خصصت للأحزاب في القائمة العامة، و97 مقعدا للدوائر المحلية.
 
gnews

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