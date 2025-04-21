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"بترا" تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج

وكالة الأنباء الأردنية
وكالة الأنباء الأردنية
 
الإثنين، 21-04-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بالتغطية الإعلامية لموسم الحج 2025.

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وناقشت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، محاور تتعلق بالتغطية الإعلامية والترتيبات الخاصة للتعاون الإعلامي، وأبرز مضامين التغطية الإعلامية التي ستجري عبر عدة مراحل قبل وبعد بدء موسم الحج، إضافة إلى تشكيل المجموعات الإعلامية وتوزيعها على المراكز الإعلامية خلال أداء الحجاج المناسك.


وأكد مدير مديرية الأخبار في (بترا) الزميل جميل البرماوي، أهمية التعاون بين الوكالتين في تعزيز أواصر العمل الإعلامي، مشيرا إلى جهود السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من حيث الترتيبات والإجراءات التي تصب في تسهيل أداء مناسك الحج.

 
gnews

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