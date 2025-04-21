"بترا" تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج

الوكيل الإخباري- نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بالتغطية الإعلامية لموسم الحج 2025.

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وناقشت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، محاور تتعلق بالتغطية الإعلامية والترتيبات الخاصة للتعاون الإعلامي، وأبرز مضامين التغطية الإعلامية التي ستجري عبر عدة مراحل قبل وبعد بدء موسم الحج، إضافة إلى تشكيل المجموعات الإعلامية وتوزيعها على المراكز الإعلامية خلال أداء الحجاج المناسك.