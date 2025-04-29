بتوجيهات ملكية نقل الشاعر براش للعلاج في مدينة الحسين الطبية

في ضوء التوجيه الملكي، تم نقل براش، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والرعاية الصحية، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.
وجاء توجيه جلالة الملك استجابة لنداء الشاعر براش لنقله إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج، حيث أنه يعاني من عدة أمراض.
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