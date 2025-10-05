بحث التعاون بين ديوان المحاسبة والسفارة الهولندية

واستعرض اللقاء البرامج الممولة من الحكومة الهولندية أبرزها برنامجي (SHARAKA) بدعم فني من محكمة الحسابات الهولندية، والذي هدف لتحسين قدرات مدققي ديوان المحاسبة في التدقيق باستخدام مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك برنامج المالية العامة (SHIRAKA) الذي يهدف الى تحسين ممارسات الإدارة المالية العامة للدولة من خلال تدريب الموظفين على أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في إدارة المالية العامة.
وأكدت كلوث خلال اللقاء، استعداد الحكومة الهولندية ممثلة بمحكمة الحسابات الهولندية على تقديم الدعم الكامل لديوان المحاسبة خاصة في مجال بناء القدرات، مشيرة الى الدروس المستفادة من تلك البرامج التي تظهر حجم ونوعية التعاون بين الجهتين، الهادف الى تطوير آليات الرقابة والاستفادة من التجربة الأوربية في هذا المجال.
وبحث الجانبان مبادرة ديوان المحاسبة في تنفيذ مهمة "مراجعة النظير"، حيث رحبت كلوث بإمكانية إجراء تعاون ثنائي بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الهولندية في تنفيذ مهمة مراجعة النظير، والذي يعتزم ديوان المحاسبة إجراؤها خلال الفترة القادمة مع أجهزة رقابية أخرى، إضافة الى التعاون الثنائي في التدريب على مراقبة الأداء، ومنهجيات تقييم الأثر وتطوير قدرات مدققي ديوان المحاسبة من خلال التعرف على ممارسات جهاز الرقابة الهولندي في هذا المجال.
