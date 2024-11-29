 
الجمعة 2024-11-29 11:29 ص
 

بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة

مدينة العقبة - ارشيفية
مدينة العقبة - ارشيفية
الجمعة، 29-11-2024 10:58 ص
الوكيل الإخباري-  بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، آليات تطوير المشاريع الشبابية والرياضية في محافظة العقبة، وتأهيل ملعب مدينة الأمير حمزة للشباب خلال المرحلة المقبلة.اضافة اعلان


وأكد الفايز خلال اللقاء الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الشباب والريادة المجتمعية رمزي الكباريتي ومدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة ومدير مدينة الأمير حمزة للشباب احمد الحسن، على التشاركية مع وزارة الشباب في تطوير وتحسين المرافق الرياضية والشبابية مما يساهم في جعل العقبة مركزا ومقصدا عالميا لممارسة النشاطات الرياضية.

من جانبه، أشاد الجبور بالدور الذي تقوده سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في النهوض بالحركة الشبابية والرياضية في المحافظة، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين السلطة والوزارة على كافة الأصعدة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في العقبة.

بدوره أكد الحجاج أهمية التشارك بين المؤسسات ضمن خطط شمولية تنموية، مثمنا دور وزارة الشباب لتطوير القطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.

والتقى الجبور خلال زيارته محافظة العقبة رئيس مجلس محافظة العقبة حرب العويضات، وأعضاء المجلس، حيث أكد العويضات حرص المجلس على دعم المشاريع الشبابية والرياضية في المحافظة، ولا سيما في تطوير مرافق مدينة الأمير حمزة للشباب .

وأشار الى التنسيق الكامل مع الوزارة في دعم المشاريع ذات الأولوية للشباب، لتوفير مساحات من شأنها تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

بترا
 
gnews

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