بحث تجهيز مبنى للهيئات الثقافية في البلقاء

وأكد رئيس مجلس المحافظة، استعداد المجلس للتعاون مع بلدية السلط لإعادة تأهيل المبنى وتقسيمه وتجهيزه كمقرٍ للهيئات الثقافية والجمعيات والمنتديات، تلبية لمطالبات عديدة وردت لمجلس المحافظة بهذا الخصوص.
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