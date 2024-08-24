بحث تجهيز مبنى للهيئات الثقافية في البلقاء

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة ومدير بلدية السلط الكبرى المهندس بسام العواملة إمكانية صيانة مبنى شاغر من سنوات عائد للبلدية ليصبح مقرا للهيئات الثقافية والجمعيات والمنتديات .

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