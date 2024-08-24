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بحث تجهيز مبنى للهيئات الثقافية في البلقاء

بلدية السلط
بلدية السلط
السبت، 24-08-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة ومدير بلدية السلط الكبرى المهندس بسام العواملة إمكانية صيانة مبنى شاغر من سنوات عائد للبلدية ليصبح مقرا للهيئات الثقافية والجمعيات والمنتديات .

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وأكد رئيس مجلس المحافظة، استعداد المجلس للتعاون مع بلدية السلط لإعادة تأهيل المبنى وتقسيمه وتجهيزه كمقرٍ للهيئات الثقافية والجمعيات والمنتديات، تلبية لمطالبات عديدة وردت لمجلس المحافظة بهذا الخصوص.

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