بحضور الملك والملكة.. عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود

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الوكيل الإخباري- بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، تم يوم الاثنين الموافق 21 تشرين الأول 2024، عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة، حفيدة سمو الأمير الحسن بن طلال، وابنة سمو الأميرة سمية بنت الحسن والسيد ناصر جودة، على المهندس راكان رائد أبو السعود. اضافة اعلان



وحضر عقد القران عدد من أصحاب السمو الأمراء، بالإضافة إلى عائلات وأصدقاء العروسين.



وُلدت سُكينة في عمّان عام 1998، وهي الابنة الصغرى لسموّ الأميرة سمية بنت الحسن والسيد ناصر جودة، وحفيدة سمو الأمير الحسن بن طلال. تخرجت من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بدرجة البكالوريوس في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وهي رائدة أعمال.



ووُلد المهندس راكان في عام 1988، حصل أبو السعود على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في كندا، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من معهد IE في إسبانيا، ويعمل في القطاع الخاص.