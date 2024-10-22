 
الثلاثاء 2024-10-22 08:08 م
 
 

بحضور الملك والملكة.. عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود

عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود
عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود
الثلاثاء، 22-10-2024 07:25 م
الوكيل الإخباري-   بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، تم يوم الاثنين الموافق 21 تشرين الأول 2024، عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة، حفيدة سمو الأمير الحسن بن طلال، وابنة سمو الأميرة سمية بنت الحسن والسيد ناصر جودة، على المهندس راكان رائد أبو السعود.اضافة اعلان

وحضر عقد القران عدد من أصحاب السمو الأمراء، بالإضافة إلى عائلات وأصدقاء العروسين.

وُلدت سُكينة في عمّان عام 1998، وهي الابنة الصغرى لسموّ الأميرة سمية بنت الحسن والسيد ناصر جودة، وحفيدة سمو الأمير الحسن بن طلال. تخرجت من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بدرجة البكالوريوس في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وهي رائدة أعمال.

ووُلد المهندس راكان في عام 1988، حصل أبو السعود على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في كندا، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من معهد IE في إسبانيا، ويعمل في القطاع الخاص.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة من لبنان

عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود

أخبار محلية بحضور الملك والملكة.. عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود

جانب من التمرين

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي مع بلينكن الأربعاء في عمّان

ارشيفية

فلسطين دوي صفارات الإنذار لـ25 دقيقة شمال إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة المحتجزين

مدرسة

أخبار محلية "التعليم الخاص" تعقد الملتقى الأول للمدارس الخاصة

طائرة مسيرة

فلسطين أكثر من مليون إسرائيلي يدخلون الملاجئ



 


الأكثر مشاهدة