 
الثلاثاء 2024-09-10 10:45 ص
 
 

بدء الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024 - صور

الوكيل يرصد أجواء العملية الانتخابية
الوكيل يرصد أجواء العملية الانتخابية
الثلاثاء، 10-09-2024 07:15 ص

الوكيل الإخباري- توجّه الأردنيون المسجلون بكشوفات الناخبين، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، في انتخابات هي الأولى في المئوية الثانية للمملكة.

اضافة اعلان

 

وكانت أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا في جميع المحافظات. 

وتستمر صناديق الاقتراع حتى السابعة مساءً دون أي تمديد وفق ما نص عليه قانون الانتخاب لمجلس النواب المعمول به.

واعتمدت الهية المستقلة للانتخاب ترشيح 1634 مرشحا ومترشحة للانتخابات للدوائر المحلية والحزبية مع أحقية أكثر من 5 ملايين أردنيا وأردنية بممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.

 


Image1_920241071451628369525.jpg
Image2_920241071451628369525.jpg
Image3_920241071451628369525.jpg
Image4_920241071451628369525.jpg

 

Image1_920241074017746148652.jpg

Image1_920241074028906976816.jpg

Image1_920241074048178473566.jpg

Image1_920241074055986087474.jpg


Image1_92024107415325470780.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام

تصوير: نادر ابو حية

خاص بالوكيل "مستقلة الانتخاب": معان والبادية الأعلى تصويتا.. وكسل في دوائر عمان وإربد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية أسماء- ترقيات في وزارة التربية

ربؤ

فن ومشاهير قريبا..عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي

حركة نشطة للمسافرين مع افتتاح جسر الملك حسين

أخبار محلية بعد اغلاقه ليومين.. جسر الملك حسين يشهد حركة نشطة للمسافرين اليوم

زظ

فن ومشاهير ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مخدرات في مطار القاهرة

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في الضفة

فلسطين الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل مجريات العملية الانتخابية منذ الساعة 07:00 صباحا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل