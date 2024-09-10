بدء الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024 - صور

وتستمر صناديق الاقتراع حتى السابعة مساءً دون أي تمديد وفق ما نص عليه قانون الانتخاب لمجلس النواب المعمول به.
واعتمدت الهية المستقلة للانتخاب ترشيح 1634 مرشحا ومترشحة للانتخابات للدوائر المحلية والحزبية مع أحقية أكثر من 5 ملايين أردنيا وأردنية بممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.
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