بدء الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024 - صور

الوكيل الإخباري- توجّه الأردنيون المسجلون بكشوفات الناخبين، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، في انتخابات هي الأولى في المئوية الثانية للمملكة.

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وكانت أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا في جميع المحافظات.



وتستمر صناديق الاقتراع حتى السابعة مساءً دون أي تمديد وفق ما نص عليه قانون الانتخاب لمجلس النواب المعمول به.



واعتمدت الهية المستقلة للانتخاب ترشيح 1634 مرشحا ومترشحة للانتخابات للدوائر المحلية والحزبية مع أحقية أكثر من 5 ملايين أردنيا وأردنية بممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.





























