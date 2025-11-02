الأحد 2025-11-02 11:00 ص
 

بدء التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية اعتبارا من اليوم

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية
الأحد، 02-11-2025 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الأحد، التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية لعام 2026، ويستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.اضافة اعلان


وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، أحمد فخري العجلوني، إن الامتحانات العملية ستُعقد خلال الفترة من السبت 20/12/2025 حتى الأربعاء 31/12/2025، وذلك وفق البرنامج الذي تُعدّه وحدة التقييم والامتحانات العامة للطلبة حسب تخصصاتهم.

أما الامتحانات النظرية فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء 4/2/2026، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/2/2026.

وأشار العجلوني إلى أنه يُسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعدٍ أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 15/12/2025.

وأكد العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن عبر موقعها الرسمي فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2026، إضافة إلى صفة التقدم، بما لا يتعارض مع تعليمات الامتحان المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.
 
 
