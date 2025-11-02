بدء التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية اعتبارا من اليوم

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، أحمد فخري العجلوني، إن الامتحانات العملية ستُعقد خلال الفترة من السبت 20/12/2025 حتى الأربعاء 31/12/2025، وذلك وفق البرنامج الذي تُعدّه وحدة التقييم والامتحانات العامة للطلبة حسب تخصصاتهم.
أما الامتحانات النظرية فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء 4/2/2026، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/2/2026.
وأشار العجلوني إلى أنه يُسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعدٍ أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 15/12/2025.
وأكد العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن عبر موقعها الرسمي فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2026، إضافة إلى صفة التقدم، بما لا يتعارض مع تعليمات الامتحان المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات
-
السير تكشف عن سبب الأزمة المرورية داخل نفق صويلح
-
متى تتحول "إشعارات" حملة الشتاء للامن العام لمخالفات سير ؟
-
الأردن يشارك في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند
-
انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية
-
قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة يدخل حيز التنفيذ
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية اليوم