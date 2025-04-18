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بدء انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين في عمان والمحافظات

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء الأردنية
 
الجمعة، 18-04-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري- بدأت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة الأطباء، في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد، في ظل أجواء تنافسية كبيرة.اضافة اعلان


وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17,200 طبيب وطبيبة من أصل 46 ألف عضو.
 
gnews

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