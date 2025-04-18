بدء انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين في عمان والمحافظات

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 17,200 طبيب وطبيبة من أصل 46 ألف عضو.
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