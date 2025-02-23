بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء

الوكيل الإخباري- تشهد منطقة عبين في محافظة عجلون، اليوم الاحد، تساقطًا للثلوج، تزامنًا مع دخول الكتلة القطبية الجلمود التي بدء تأثيرها على المملكة.

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كما شهدت منطقة رأس منيف وصخرة في محافظة عجلون تساقطا للثلوج .

وتسبب هذا المنخفض الجوي في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وزيادة فرص تساقط الثلوج في المناطق الجبلية العالية.