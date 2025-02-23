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بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 01:14 ص

الوكيل الإخباري-     تشهد منطقة عبين في محافظة عجلون، اليوم الاحد، تساقطًا للثلوج، تزامنًا  مع دخول الكتلة القطبية الجلمود التي بدء تأثيرها على المملكة.

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كما شهدت منطقة رأس منيف وصخرة في محافظة عجلون تساقطا للثلوج .

 

وتسبب هذا المنخفض الجوي في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وزيادة فرص تساقط الثلوج في المناطق الجبلية العالية. 

 

وتنخفض درجات الحرارة  اليوم الاحد مع طقس شديد البرودة وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة تكون فوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات خفيفة من الثلج، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة في بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية.

 

 
gnews

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