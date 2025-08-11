بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

07:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة جدارا اليوم الاثنين، عن تحويل جميع محاضراتها ليومي الثلاثاء والأربعاء إلى نظام التعليم عن بُعد، بسبب موجة الحر السائدة. اضافة اعلان





وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.



وأضاف، إن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية، مع مراعاة جميع الاعتبارات التي تحافظ على سلامة أسرة الجامعة.

