بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وأضاف، إن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية، مع مراعاة جميع الاعتبارات التي تحافظ على سلامة أسرة الجامعة.
