الإثنين 2025-08-11 09:20 م
 

بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت جامعة جدارا اليوم الاثنين، عن تحويل جميع محاضراتها ليومي الثلاثاء والأربعاء إلى نظام التعليم عن بُعد، بسبب موجة الحر السائدة.اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأضاف، إن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية، مع مراعاة جميع الاعتبارات التي تحافظ على سلامة أسرة الجامعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر

تعبيرية

أخبار محلية الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

فلسطين القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تحذر من الغبار .. وتعليمات هامة للسائقين في هذه الأجواء

ا

أسواق ومال مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها

ا

عربي ودولي نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان

تعبيرية

عربي ودولي بدء عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن وسط العراق وجنوبه

ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا

عربي ودولي ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا



 
 





الأكثر مشاهدة