بعد تصريحات اعتبرتها مسيئة.. سوريا تقرر إلغاء ترخيص شركة أبو غزالة

الوكيل الإخباري- أصدر وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد يسر برنية، القرار رقم 1191/و، القاضي بإيقاف تجديد الترخيص لشركة "طلال أبو غزالة وشركاه" حتى إشعار آخر، وذلك استناداً إلى عدد من القوانين والقرارات النافذة.

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وجاء القرار عقب مقابلة تلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، تضمّنت ما اعتُبر "عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، وهو ما يخالف المادة 49 من الإعلان الدستوري.



وتضمن القرار السماح للشركة الحالية بإنهاء أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، مع توقيع المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، ومنعها من التعاقد لأي أعمال تخص عام 2026، مع السماح للعجلاني بالاستمرار في العمل والترخيص لاحقاً.

بدوره نشر وزير المالية السوري محمد يسر برنية على حسابه في منصة إكس ما يلي:

-عطفاً على تصريحات السيد طلال أبو غزالة صاحب مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وآخرها المقابلة التلفزيونية على قناة المشهد يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 / تموز / 2025 ، وما ورد فيها من إساءات إلى سوريا وعدم اعترافه بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري، وهو ما يتعارض مع المادة / 49/ من الإعلان الدستوري، فإنني وبصفتي وزيراً للمالية ورئيساً لمجلس المحاسبة والتدقيق في الجمهورية العربية السورية، وبتوصية وموافقة من أعضاء المجلس، قمنا اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاؤه في سوريا. يقصد بذلك إيقاف تجديد الرخصة للشركة مع المحافظة على ممارسة الأعمال المتعاقد عليها حتى نهاية العام الجاري 2025.

كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سوريا، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.

من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سوريا.



للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.

رغم كل التحديات، سوريا ستمضي بعون الله في اعادة بناء مستقبلها بعزة وكرامة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لكل أبنائها

وتاليا كتاب القرار وتصريحات أبو غزالة مع قناة المشهد:



