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بلدية إربد تباشر بإنشاء سوق للمنتجات الشعبية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 09:39 م

الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية إربد الكبرى، تنفيذ مشروع إنشاء سوق للمنتجات الشعبية شمال المدينة الصناعية، في منطقتي الروضة وبيت راس.

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وأوضحت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، أن المشروع جرى إحالته بقيمة نحو 304 آلاف دينار، بتمويل من مجلس محافظة إربد، ومن المقرر إتمامه خلال 120 يومًا.


وبينت حداد، أن المشروع يهدف إلى تجهيز ساحات مُهيأة تستقبل التجار والمتسوقين من مختلف مناطق المحافظة، بعيدًا عن ازدحامات وسط المدينة، ما يتيح تجربة تسوق أكثر تنظيمًا وفعالية.


و يتضمن المشروع إنشاء سياج معدني للحديقة التي ستقام بمحاذاة السوق، لتشكل إضافة جمالية وخدمية للمنطقة.

 
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