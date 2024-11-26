بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني

12:53 م

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الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يعقد هذا العام تحت شعار "قوة التأثير"، بتنظيم من البنك الدولي. اضافة اعلان





‏‎وفي جلسة بعنوان تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بينت بني مصطفى أن الأردن قام بإطلاق رؤى تحديث وإقرار العديد من الإصلاحات لتمكين المرأة على وجه التحديد في القطاع الخاص، مثل زيادة حصص النساء في مجالس الإدارة.



‏‎وبينت أن مشاركة المرأة في قوة العمل من أهم أولويات الأردن، مؤكدة أن العمل على مدى سنوات مع الفريق الاستشاري من البنك الدولي على تحديد الثغرات التشريعية واستعراض أمثلة من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة تتناسب مع السياق المحلي للأردن ساهم في رفع مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.



وأشارت إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبالتوجيهات الملكية للحكومة بالتركيز على المشاركة الاقتصادية للمرأة وتهيئة بيئة العمل لضمان مشاركة أفضل للمرأة وهذا ورد في خطاب التكليف السامي للحكومة الحالية.