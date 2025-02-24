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بورصة عمان تطلق "الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الإثنين، 24-02-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري-   في إطار جهود تعزيز الشفافية والاستدامة، أطلقت بورصة عمان الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي وتحت رعاية وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبالشراكة مع مملكة هولندا.اضافة اعلان


ويهدف هذا الإطلاق إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة ويعزز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي.
 
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