بورصة عمان تطلق "الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي"

ويهدف هذا الإطلاق إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة ويعزز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي.
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