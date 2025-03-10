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بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الإثنين، 10-03-2025 12:01 م
الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي جمهورها إلى تعبئة استبيان حول رضا متلقي الخدمة عن الخدمات التي تقدمها بشكل إلكتروني للعام 2024، وذلك بهدف تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية بما تتلاءم وتوقعات واحتياجات جمهورها.اضافة اعلان


ووجهت المؤسسة في بيانها دعوتها لجمهورها عبر  موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية مشاركتهم في تعبئة الاستبيان المتاح عبر الرابط التالي: https://www.ssc.gov.jo/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9/

 وذلك بهدف تطوير خدماتها وتلبية احتياجات جمهورها.
 
 
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