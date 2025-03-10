بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ووجهت المؤسسة في بيانها دعوتها لجمهورها عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية مشاركتهم في تعبئة الاستبيان المتاح عبر الرابط التالي: https://www.ssc.gov.jo/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9/
وذلك بهدف تطوير خدماتها وتلبية احتياجات جمهورها.
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