الجمعة 2025-08-08 12:24 ص
 

تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية

تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
 
الخميس، 07-08-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-  نظّمت مديرية أوقاف إربد الثانية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد، اليوم الخميس، تجربة إخلاء وهمية في مبنى المديرية للموظفين العاملين بها، في إطار تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي، وحرصًا على السلامة العامة.اضافة اعلان


وقال مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، إن التجربة هدفت إلى تدريب الموظفين على التعامل السريع والمنظّم في حالات الطوارئ، وضمان الإخلاء الآمن والسليم للمبنى ضمن خطة مدروسة، حيث تم تنفيذ التمرين بإشراف مباشر من كوادر الدفاع المدني، الذين قدّموا الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بخطط الإخلاء والإسعاف الأولي.

وأكد أن هذه التجربة جاءت ضمن خطة المديرية في تعزيز السلامة العامة وبالتعاون المستمر مع الجهات المختصة، بما ينسجم مع توجيهات وزارة الأوقاف وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة في جميع مؤسساتها.

وثمّن أبو خيط هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية مثل هذه التدريبات في تعزيز ثقافة السلامة العامة لدى الموظفين، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني ودورها الريادي في حماية الأرواح والممتلكات.

كما توجّه بالشكر لمديرية دفاع مدني غرب إربد، ممثلةً بالنقيب علاء ملكاوي، والنقيب طارق البكار، والرقيب محمد الوهيبي، على حسن تعاملهم ومهنيّتهم العالية أثناء تنفيذ التمرين، مثمّنًا تعاونهم المثمر وجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة