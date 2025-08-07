تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية

09:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741398 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية أوقاف إربد الثانية بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد، اليوم الخميس، تجربة إخلاء وهمية في مبنى المديرية للموظفين العاملين بها، في إطار تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي، وحرصًا على السلامة العامة. اضافة اعلان





وقال مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، إن التجربة هدفت إلى تدريب الموظفين على التعامل السريع والمنظّم في حالات الطوارئ، وضمان الإخلاء الآمن والسليم للمبنى ضمن خطة مدروسة، حيث تم تنفيذ التمرين بإشراف مباشر من كوادر الدفاع المدني، الذين قدّموا الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بخطط الإخلاء والإسعاف الأولي.



وأكد أن هذه التجربة جاءت ضمن خطة المديرية في تعزيز السلامة العامة وبالتعاون المستمر مع الجهات المختصة، بما ينسجم مع توجيهات وزارة الأوقاف وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة في جميع مؤسساتها.



وثمّن أبو خيط هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية مثل هذه التدريبات في تعزيز ثقافة السلامة العامة لدى الموظفين، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، مشيدًا بجهود مديرية الدفاع المدني ودورها الريادي في حماية الأرواح والممتلكات.



كما توجّه بالشكر لمديرية دفاع مدني غرب إربد، ممثلةً بالنقيب علاء ملكاوي، والنقيب طارق البكار، والرقيب محمد الوهيبي، على حسن تعاملهم ومهنيّتهم العالية أثناء تنفيذ التمرين، مثمّنًا تعاونهم المثمر وجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي.