تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل بقيمة صفر

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل بقيمة صفر.

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