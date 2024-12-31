 
الثلاثاء 2024-12-31 08:54 م
 

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل بقيمة صفر

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
الثلاثاء، 31-12-2024 08:47 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل بقيمة صفر.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي حددت لشهر كانون الأول الحالي.

 
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