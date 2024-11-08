تحويلات مرورية على طريق البحر الميت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بمشروع تأهيل طريق العدسية من المنطقة المجاورة لمسجد العدسية "منطقة النبعات" واعادة إنشاء مقطع الطريق وفق أحدث التصاميم وتحديث نظام تصريف المياه الجوفية والسطحية وبطول تقريبي (500م).



ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الوقائية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لضمان ديمومة الطريق وسلامة مستخدميه وخدمة السكان المحليين.



وتشمل الأعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه جوفية وسطحية بالإضافة للعبارات الانبوبية ، وأعادة انشاء لكامل طبقات الطريق ضمن أعلى المواصفات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وتكوينها الطبوغرافي والجغرافي وفق دراسة اعدتها الوزارة مسبقا للتعامل الامثل مع واقع حال المنطقة.

وتبلغ كلفة المشروع التقديرية نحو 895 الف دينار،. ومن المتوقع إنهاء الأعمال خلال أربعة أشهر.

وتعلن وزارة الأشغال أنها ستقوم بإجراء تحويلات جزئية في الموقع حيث سيتم فصل واستخدام المسرب القادم من عمان بأتجاه البحر الميت بحيث يكون باتجاهين مفصولين بحواجز خرسانية وعلى طول منطقة العمل " المنطقة المقابلة لمسجد العدسية والنبعات"، وسيتم أغلاق المسرب القادم من البحر الميت وبأتجاه عمان " عند منطقة العمل" وتحويله مع المسرب المفصول من الاتجاه القادم من عمان.

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وعند الانتهاء من اعمال المسرب القادم من البحر الميت، سيتم فتح السير عليه وفصله وبأتجاهين وتحويل السير القادم من عمان اليه.