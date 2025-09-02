الثلاثاء 2025-09-02 02:25 م
 

تخريج دورة الأمن والحماية الخاصة بمديرية أمن وحماية المطارات

الثلاثاء، 02-09-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الثلاثاء، دورة الأمن والحماية الخاصة /261، بمشاركة ضباط وضباط صف وأفراد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، إلى جانب من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بحضور مدير أمن وحماية المطارات.

وقدّم آمر مركز التدريب إيجازاً تناول محاور الدورة التي استمرت (11) أسبوعاً، تضمنت برامج تدريبية في اللياقة البدنية وأمن الطائرات والمطارات، والدفاع عن النفس، والتصدي لأفعال التدخل غير المشروع، إلى جانب تدريبات على الرماية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، والتعامل مع أجهزة التفتيش، إضافة إلى محاضرات متخصصة في مكافحة المخدرات والتعامل مع المتفجرات وواجبات الجمارك.


كما تابع الحضور جانباً من التطبيقات العملية التي نفذها المشاركون، شملت رمايات متنوعة، والتعامل مع أهداف متحركة، وتدريبات في حماية الشخصيات والدفاع عن النفس، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الخريجون.

 
 
