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تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية غداً الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 11:11 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في جميع الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

وحث المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض تتراوح بين 8- 49 بالمئة، وتنتهي مساء الاثنين 3 شباط المقبل.

و بين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة عمان، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط  www.jcsccshop.gov.jo  أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية). 

وأشار القضاة، إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، لافتاً إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

بترا
 
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