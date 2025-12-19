الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

ويمثل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل، شريان حياة لكييف، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
-
أخبار متعلقة
-
تيك توك توقع صفقة لبيع وحدتها الأميركية
-
ترامب يقول إنه سيلتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا
-
ترامب سيوقع مشروع قانون الدفاع بقيمة تريليون دولار لعام 2026
-
الجمعية العامة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
-
ترامب: السيسي صديقي.. سأكون سعيدا بلقائه
-
قائد أوكراني يدعو إلى إرسال جميع المظليين إلى الخطوط الأمامية
-
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا
-
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام