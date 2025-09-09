تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى 30–40% بعد موسم الصيف

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكّوبة، إن النقابة بصدد إدخال مركبات سياحية مخصصة لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وأضاف عكّوبة أن تفعيل خدمة تأجير المركبات السياحية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه أن يُسهم في إنعاش قطاع تأجير السيارات وزيادة نسب الإشغال، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تستهدف السياح ذوي الإعاقة القادمين إلى الأردن بقصد السياحة أو العلاج، ما يسهل عليهم التنقل وإنجاز مهامهم بسهولة ويسر.