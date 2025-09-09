الثلاثاء 2025-09-09 10:37 ص
 

تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى 30–40% بعد موسم الصيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكّوبة، إن النقابة بصدد إدخال مركبات سياحية مخصصة لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وأضاف عكّوبة أن تفعيل خدمة تأجير المركبات السياحية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه أن يُسهم في إنعاش قطاع تأجير السيارات وزيادة نسب الإشغال، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تستهدف السياح ذوي الإعاقة القادمين إلى الأردن بقصد السياحة أو العلاج، ما يسهل عليهم التنقل وإنجاز مهامهم بسهولة ويسر.


وحول أداء القطاع في الفترة الأخيرة، أوضح عكّوبة أن نسب إشغال السيارات السياحية تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى ما بين 30% و40%، تزامنًا مع نهاية موسم السياحة الصيفي وعودة المغتربين، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يُعد طبيعيًا ضمن الدورة الموسمية للنشاط السياحي.

 
 
