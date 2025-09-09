تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى 30–40% بعد موسم الصيف

وأضاف عكّوبة أن تفعيل خدمة تأجير المركبات السياحية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه أن يُسهم في إنعاش قطاع تأجير السيارات وزيادة نسب الإشغال، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تستهدف السياح ذوي الإعاقة القادمين إلى الأردن بقصد السياحة أو العلاج، ما يسهل عليهم التنقل وإنجاز مهامهم بسهولة ويسر.
وحول أداء القطاع في الفترة الأخيرة، أوضح عكّوبة أن نسب إشغال السيارات السياحية تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى ما بين 30% و40%، تزامنًا مع نهاية موسم السياحة الصيفي وعودة المغتربين، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يُعد طبيعيًا ضمن الدورة الموسمية للنشاط السياحي.
