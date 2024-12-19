 
الخميس 2024-12-19 10:24 م
 

تربية بني عبيد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 19-12-2024 09:36 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد باليوم العالمي للغة العربية، وبمبادرة "بيتنا الدافئ"، في مدرسة الصريح الأساسية للبنات.

اضافة اعلان


وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار خلال الاحتفال اليوم الخميس أهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم ومن أغنى اللغات في المعاني والكلمات، ومن أقوى اللغات في التعبير والتشبيه والصور الجمالية.


وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يعبر عن احترام هذه اللغة، ويؤكد حرص وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارة والمعرفة، وبتطوير المناهج لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع من خلال مبادرة لمدرستي أنتمي.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي

عربي ودولي النرويج: إسرائيل ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بني عبيد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية اتفاقية لتزويد بلدية إربد بخمسة قلابات بقيمة 156 ألف دينار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الجامعة الاردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تُوزع أجهزة حاسوب محمولة لـ 20 طالبا كفيفا

تعبيرية

أخبار محلية امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الجمعة

بلينكن

عربي ودولي بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس



 




الأكثر مشاهدة