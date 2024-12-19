تربية بني عبيد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد باليوم العالمي للغة العربية، وبمبادرة "بيتنا الدافئ"، في مدرسة الصريح الأساسية للبنات.

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وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار خلال الاحتفال اليوم الخميس أهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم ومن أغنى اللغات في المعاني والكلمات، ومن أقوى اللغات في التعبير والتشبيه والصور الجمالية.