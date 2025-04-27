تطبيقات النقل الذكية "مرخصة وغير مرخصة" على طاولة النواب

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الوكيل الإخباري- تناقش لجان نيابية، الأحد، مواضيع وقضايا عدة في مجموعة قطاعات. اضافة اعلان





وتناقش لجنة الخدمات العامة والنقل موضوع التطبيقات الذكية للشركات المرخصة وغير المرخصة، فيما قالت وزيرة النقل، وسام التهتموني، في تصريح سابق، إن الحكومة بصدد إعادة النظر بالتراخيص الممنوحة لتطبيقات النقل الذكية.



وتناقش اللجنة الإدارية، احتساب العمل بالمياومة لغايات مكافأة نهاية الخدمة لعدد من موظفي الجامعة الأردنية.



وتحاور لجنة الشباب والرياضة عددا من ممثلي مبادرة PYS الدولية للعمل الشبابي؛ للاطلاع على البرامج التدريبة التي تقدمها.



وتستمر اللجنة المالية بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022 – 2023 والمتعلقة بأمانة عمّان الكبرى.

