الثلاثاء 2025-09-02 10:39 ص
 

تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الثلاثاء، 02-09-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ضمن خطة تنفيذية شاملة تشمل مئة مؤسسة من القطاعين العام والخاص على مدار عام 2025.

اضافة اعلان


وجرى خلال اليوم الأول عقد اجتماع تنسيقي في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، وبحضور مديري المديريات (المالية، التجارية، المستودعات، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة الداخلية)، وفريق مختص من المركز الوطني للأمن السيبراني.


وبحث المجتمعون المعايير الفنية للإطار الوطني ومتطلبات التطبيق في المؤسسات العامة، بهدف رفع الجاهزية السيبرانية وتعزيز كفاءة التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة.

 

ويهدف الإطار الوطني للأمن السيبراني إلى مواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية من خلال بناء القدرات السيبرانية لدى المؤسسة وتعزيز الصمود ضد الهجمات، ورفع مستوى نضوج الأمن السيبراني لديها، بما يسهم بتحقيق أمن وطني رقمي مستدام في جميع مؤسسات الدولة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة