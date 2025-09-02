تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ضمن خطة تنفيذية شاملة تشمل مئة مؤسسة من القطاعين العام والخاص على مدار عام 2025.

وجرى خلال اليوم الأول عقد اجتماع تنسيقي في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، وبحضور مديري المديريات (المالية، التجارية، المستودعات، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة الداخلية)، وفريق مختص من المركز الوطني للأمن السيبراني.



وبحث المجتمعون المعايير الفنية للإطار الوطني ومتطلبات التطبيق في المؤسسات العامة، بهدف رفع الجاهزية السيبرانية وتعزيز كفاءة التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة.