تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

وجرى خلال اليوم الأول عقد اجتماع تنسيقي في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، وبحضور مديري المديريات (المالية، التجارية، المستودعات، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة الداخلية)، وفريق مختص من المركز الوطني للأمن السيبراني.
وبحث المجتمعون المعايير الفنية للإطار الوطني ومتطلبات التطبيق في المؤسسات العامة، بهدف رفع الجاهزية السيبرانية وتعزيز كفاءة التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة.
