 
الخميس 2025-03-13 02:45 م
 

"تطوير النقل العام" بين عمان والمحافظات يدخل مرحلة عملية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 02:05 م
الوكيل الإخباري-  دخل مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات مرحلة عملية بإنشاء شركتين جديدتين لإدارة وتنظيم النقل على خطي إربد – عمان وجرش – عمان، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات تأسيس شركات مماثلة على خطي السلط – عمان والكرك – عمان.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، أن 20 مشغلا اندمجوا تحت مظلة شركة واحدة لإدارة النقل على خط إربد – عمان، تضم 39 حافلة، كما تم تأسيس شركة أخرى على خط جرش – عمان بمشاركة 5 مشغلين بواقع 15 حافلة.

وأشار إلى أن المشروع يسير وفق خطة زمنية محددة، قبل الإطلاق الرسمي في أيلول المقبل بواقع 121 حافلة، بالتزامن مع إدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تحسين جودة الخدمة وتنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات.

وكانت الحكومة اقرت مؤخرا مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات، بهدف توفير بيئة نقل اكثر كفاءة وإدخال أنظمة النقل الذكية بما يسهم في تقليل الازدحامات وتعزيز التنقل بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة.
 
 
gnews

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