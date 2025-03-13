"تطوير النقل العام" بين عمان والمحافظات يدخل مرحلة عملية

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، أن 20 مشغلا اندمجوا تحت مظلة شركة واحدة لإدارة النقل على خط إربد – عمان، تضم 39 حافلة، كما تم تأسيس شركة أخرى على خط جرش – عمان بمشاركة 5 مشغلين بواقع 15 حافلة.
وأشار إلى أن المشروع يسير وفق خطة زمنية محددة، قبل الإطلاق الرسمي في أيلول المقبل بواقع 121 حافلة، بالتزامن مع إدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تحسين جودة الخدمة وتنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات.
وكانت الحكومة اقرت مؤخرا مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات، بهدف توفير بيئة نقل اكثر كفاءة وإدخال أنظمة النقل الذكية بما يسهم في تقليل الازدحامات وتعزيز التنقل بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة.
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