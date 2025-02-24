تعديلات على امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن التعديلات تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع التمريض، وحرصا على ترسيخ معايير الشفافية والعدالة بين المتقدمين، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل آليات رقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة سير الامتحان، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما في ذلك الحرمان وإلغاء نتائج الامتحان، وعدم السماح بالتقدم للامتحان مجددا لفترة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى المساءلة القانونية والتحويل إلى الجهات القضائية وفق الأنظمة المعمول بها.
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