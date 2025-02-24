 
الإثنين 2025-02-24 04:16 م
 

تعديلات على امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
الإثنين، 24-02-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-    أعلن المجلس التمريضي الأردني عن إجراء تعديلات جوهرية على تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة، تتضمن إجراءات صارمة للحد من أي محاولات لاختراق سياسة الامتحان أو الغش، بهدف تعزيز نزاهة وضبط الامتحان وضمان كفاءة الكوادر التمريضية.

اضافة اعلان


وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن التعديلات تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع التمريض، وحرصا على ترسيخ معايير الشفافية والعدالة بين المتقدمين، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل آليات رقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة سير الامتحان، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما في ذلك الحرمان وإلغاء نتائج الامتحان، وعدم السماح بالتقدم للامتحان مجددا لفترة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى المساءلة القانونية والتحويل إلى الجهات القضائية وفق الأنظمة المعمول بها.

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

H

عربي ودولي ماذا علق وماذا أبقى الأوروبيون من عقوبات على سوريا؟

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى مؤتمر "بناء الجسور"

غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية الرواجبة: فرص كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودية

رجال أمن في مصر

منوعات وفاة مصرية إثر عملية نصب كبرى استهدفت مليون مصري وخسائر بـ 6 مليارات دولار

ل

عربي ودولي صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا

السعودية

أخبار محلية السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تعديلات على امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة



 




الأكثر مشاهدة