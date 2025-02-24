تعديلات على امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس التمريضي الأردني عن إجراء تعديلات جوهرية على تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة، تتضمن إجراءات صارمة للحد من أي محاولات لاختراق سياسة الامتحان أو الغش، بهدف تعزيز نزاهة وضبط الامتحان وضمان كفاءة الكوادر التمريضية.

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وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن التعديلات تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع التمريض، وحرصا على ترسيخ معايير الشفافية والعدالة بين المتقدمين، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.