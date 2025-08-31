الأحد 2025-08-31 12:15 م
 

تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول

جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
 
الأحد، 31-08-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الأحد، عن تمديد فترة التسجيل في الجائزة بدورتها الثالثة حتى 30 من أيلول .

ويأتي تمديد التسجيل في الجائزة بهدف إتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر من أصحاب المبادرات التطوعية للتسجيل في الجائزة، فضلاً عن منح فرصة إضافية للمتقدمين لاستكمال متطلبات التقدم للجائزة.

 
 
