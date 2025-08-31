تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول

ويأتي تمديد التسجيل في الجائزة بهدف إتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر من أصحاب المبادرات التطوعية للتسجيل في الجائزة، فضلاً عن منح فرصة إضافية للمتقدمين لاستكمال متطلبات التقدم للجائزة.
