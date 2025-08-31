تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الأحد، عن تمديد فترة التسجيل في الجائزة بدورتها الثالثة حتى 30 من أيلول .

