تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، شارك في المعرض ممثلون عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية ووزارة الاستثمار وعدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية، إلى جانب السفارة الأردنية في طوكيو.
