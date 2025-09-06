السبت 2025-09-06 10:22 م
 

تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا

هيئة تنشيط السياحة
السبت، 06-09-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية اليوم السبت، معرضها المتنقل في اليابان والذي تضمن سلسلة من الفعاليات الترويجية في اليابان شملت العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا، بمشاركة واسعة من القطاع السياحي الأردني، إلى جانب الطيران القطري وشركات إدارة الوجهات في قطر، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة الأردن وقطر كوجهتين سياحيتين بارزتين تستهدفان السائح الياباني.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، شارك في المعرض ممثلون عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية ووزارة الاستثمار وعدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية، إلى جانب السفارة الأردنية في طوكيو.

 

 واستُهل البرنامج في العاصمة طوكيو، بتنظيم لقاء سياحي موسّع ضم عدداً كبيراً من ممثلي المكاتب السياحية اليابانية، حيث جرى تقديم ندوة تعريفية شاملة عن الأردن وما يتميز به من مقومات سياحية تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، كما عقد ممثلو القطاع السياحي الأردني اجتماعات عمل مباشرة مع نظرائهم اليابانيين، رافقتها لقاءات إعلامية ألقت الضوء على الفعالية وأهدافها.

 
 
