تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية اليوم السبت، معرضها المتنقل في اليابان والذي تضمن سلسلة من الفعاليات الترويجية في اليابان شملت العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا، بمشاركة واسعة من القطاع السياحي الأردني، إلى جانب الطيران القطري وشركات إدارة الوجهات في قطر، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة الأردن وقطر كوجهتين سياحيتين بارزتين تستهدفان السائح الياباني.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، شارك في المعرض ممثلون عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية ووزارة الاستثمار وعدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية، إلى جانب السفارة الأردنية في طوكيو.