الأحد 2025-08-17 07:07 م
 

تنفيذي جرش يبحث القضايا الخدمية والتنموية

ت
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 17-08-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع لمجلس التنفيذي لمحافظة جرش، اليوم الأحد، الواقع الخدمي في المحافظة والخطط التنموية والبنية التحتية، إضافة إلى التحديات التي تواجه قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والبيئة.

اضافة اعلان


وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بدور جميع الجهات في خدمة أبناء المحافظة.


وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات المتفق عليها ووضع آليات رقابية وتقييمية تحقق الأهداف المرجوة وتعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة.


وأبدى أعضاء المجلس التنفيذي التزامهم بمواصلة العمل الجاد وتقديم الحلول العملية للقضايا المطروحة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المحافظة.


وناقش المجتمعون آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع المقترحة بما ينسجم مع الرؤى الوطنية والتوجيهات الملكية السامية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أخبار محلية المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني

اتفاقية تعاون لإتاحة منصة «كتبي» التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

أخبار محلية اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

ا

شؤون برلمانية الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

ت

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة

الفناطسة: خدمة العلم مظلة وطنية متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات

أخبار محلية اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم

ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

أخبار محلية ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

ا

أخبار محلية "عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن

الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال



 
 





الأكثر مشاهدة