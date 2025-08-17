تنفيذي جرش يبحث القضايا الخدمية والتنموية

وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بدور جميع الجهات في خدمة أبناء المحافظة.
وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات المتفق عليها ووضع آليات رقابية وتقييمية تحقق الأهداف المرجوة وتعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة.
وأبدى أعضاء المجلس التنفيذي التزامهم بمواصلة العمل الجاد وتقديم الحلول العملية للقضايا المطروحة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المحافظة.
وناقش المجتمعون آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع المقترحة بما ينسجم مع الرؤى الوطنية والتوجيهات الملكية السامية.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني
-
اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية
-
اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم
-
ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم
-
"عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن
-
الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش
-
الجامعة الأردنية تحتضن انطلاقة منصة "احكي عشان الأردن" التفاعلية