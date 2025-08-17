تنفيذي جرش يبحث القضايا الخدمية والتنموية

الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع لمجلس التنفيذي لمحافظة جرش، اليوم الأحد، الواقع الخدمي في المحافظة والخطط التنموية والبنية التحتية، إضافة إلى التحديات التي تواجه قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والبيئة.

وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بدور جميع الجهات في خدمة أبناء المحافظة.



وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات المتفق عليها ووضع آليات رقابية وتقييمية تحقق الأهداف المرجوة وتعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة.



وأبدى أعضاء المجلس التنفيذي التزامهم بمواصلة العمل الجاد وتقديم الحلول العملية للقضايا المطروحة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المحافظة.