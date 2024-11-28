تنقلات وتعيينات في الأمن العام - اسماء

عميد خليفه غالب يعقوب مديرية التدريب / مديراً
عميد ركن أحمد عبد سلمان إدارة عمليات حفظ السلام /مديراً
عميد علاء عبدالله فرحان مديرية شرطة جرش / مديراً
عميد محمود خلف علي أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً
عميد قيس فايض قطيش مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية / آمراً
عميد فوزي مصطفى احمد إدارة الدوريات الخارجية / مديراً
عقيد عمر جمال علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
عقيد قيس عبدالله جميل إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود الكرامة / مديراً
عقيد سامر عبدالحميد محمد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود المدورة / مديراً
عقيد طايل خلف سلامه إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود معبر وادي الأردن / مديراً
عقيد شادي جبريل عواد مكتب المفتش العام /قيادة وحدة إنضباط الأمن العام / قائداً
عقيد ركن رعد عبد الكريم بركات مكتب المفتش العام /وحدة أمن ودفاع المستودعات المركزية/ قائداً
عقيد وائل احمد سالم مدير شرطة نجدة العاصمة
عقيد محمد اسماعيل علي قائمة الضباط المؤقتة/ مديرية شؤون اللاجئين السوريين /مخيم مريجيب الفهود / مديراً
عقيد أيمن جمال علي مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية/معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجديين مديراً
عقيد عامر محمد عدنان محمود مديرية العمليات والسيطرة / المساعد للسيطرة
عقيد يوسف أحمد عبدالله إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العقبة / مديراً
عقيد فراس محمد عبدالحفيظ الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً
عقيد معن علي مفضي قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر/ نائباً
عقيد هيثم عوض موسى مديرية شرطة المفرق / نائباً
عقيد يوسف سلامه خلف مديرية شرطة شمال عمان / نائباً
عقيد أنور عطاالله محمود إدارة حماية الأسرة والأحداث / نائباً
عقيد خليل ذيب محمد مديرية شرطة جرش / نائباً
عقيد علي منصور محمد مديرية شرطة معان/ نائباً
عقيد محمد نواف عايد مديرية شرطة البادية الجنوبية/ نائباً
عقيد أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن مديرية شرطة شرق عمان/ نائباً
عقيد أحمد قسيم محمد مديرية شرطة الكرك / نائباً
عقيد خالد محمد مفلح مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً
عقيد ركن أسامه زيد علي قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم ركن علاء حسين توفيق قائد معسكر مديرية الأمن العام
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