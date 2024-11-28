تنقلات وتعيينات في الأمن العام - اسماء

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات التالية في مديرية الأمن العام. اضافة اعلان





عميد خليفه غالب يعقوب مديرية التدريب / مديراً



عميد ركن أحمد عبد سلمان إدارة عمليات حفظ السلام /مديراً



عميد علاء عبدالله فرحان مديرية شرطة جرش / مديراً



عميد محمود خلف علي أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً



عميد قيس فايض قطيش مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية / آمراً



عميد فوزي مصطفى احمد إدارة الدوريات الخارجية / مديراً



عقيد عمر جمال علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل



عقيد قيس عبدالله جميل إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود الكرامة / مديراً



عقيد سامر عبدالحميد محمد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود المدورة / مديراً



عقيد طايل خلف سلامه إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود معبر وادي الأردن / مديراً



عقيد شادي جبريل عواد مكتب المفتش العام /قيادة وحدة إنضباط الأمن العام / قائداً



عقيد ركن رعد عبد الكريم بركات مكتب المفتش العام /وحدة أمن ودفاع المستودعات المركزية/ قائداً



عقيد وائل احمد سالم مدير شرطة نجدة العاصمة



عقيد محمد اسماعيل علي قائمة الضباط المؤقتة/ مديرية شؤون اللاجئين السوريين /مخيم مريجيب الفهود / مديراً



عقيد أيمن جمال علي مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية/معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجديين مديراً



عقيد عامر محمد عدنان محمود مديرية العمليات والسيطرة / المساعد للسيطرة



عقيد يوسف أحمد عبدالله إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العقبة / مديراً



عقيد فراس محمد عبدالحفيظ الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً



عقيد معن علي مفضي قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر/ نائباً



عقيد هيثم عوض موسى مديرية شرطة المفرق / نائباً



عقيد يوسف سلامه خلف مديرية شرطة شمال عمان / نائباً



عقيد أنور عطاالله محمود إدارة حماية الأسرة والأحداث / نائباً



عقيد خليل ذيب محمد مديرية شرطة جرش / نائباً



عقيد علي منصور محمد مديرية شرطة معان/ نائباً



عقيد محمد نواف عايد مديرية شرطة البادية الجنوبية/ نائباً



عقيد أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن مديرية شرطة شرق عمان/ نائباً



عقيد أحمد قسيم محمد مديرية شرطة الكرك / نائباً



عقيد خالد محمد مفلح مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً



عقيد ركن أسامه زيد علي قيادة أمن إقليم العاصمة



مقدم ركن علاء حسين توفيق قائد معسكر مديرية الأمن العام