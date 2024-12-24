تنويـه من الخدمات الطبية الملكية في جميع المستشفيات والمراكز التابعة لها
الثلاثاء، 24-12-2024
02:35 م
https://www.alwakeelnews.com/story/714422
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون في يومي، الخميس 26 كانون الأول 2024، والخميس 2 كانون الثاني 2025.وأكدت المديرية أن أقسام الطوارئ في مستشفياتها ستظل مفتوحة لاستقبال جميع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة خلال فترة العطلة، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين دون انقطاع .اضافة اعلان