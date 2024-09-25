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تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 25-09-2024 06:20 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
gnews

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