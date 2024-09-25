تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
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