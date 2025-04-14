تنويه مهم صادر من صندوق الطاقة المتجددة

12:07 م

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الوكيل الإخباري- نظرا للتحديثات المستمرة على منصة الشمول المبدئي لبرنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة يرجى العلم بانه تم التحديث على آلية الدخول الى المنصة حيث ستكون من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المعرفة على تطبيق سند فقط، وتم الغاء آلية الدخول السابقة للمنصة التي كانت من خلال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ودفتر العائلة، وعليه فإنه اذا رغب المواطن في الاستفادة من برنامج الصندوق للقطاع المنزلي يرجى تحميل وتفعيل تطبيق سند حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمة حيث ستكون هذه الالية الوحيدة لهذا الامر. اضافة اعلان

