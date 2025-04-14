الإثنين 2025-04-14 01:02 م
 

تنويه مهم صادر من صندوق الطاقة المتجددة

صندوق الطاقة المتجددة
صندوق الطاقة المتجددة
 
الإثنين، 14-04-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   نظرا للتحديثات المستمرة على منصة الشمول المبدئي لبرنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة يرجى العلم بانه تم التحديث على آلية الدخول الى المنصة حيث ستكون من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المعرفة على تطبيق سند فقط، وتم الغاء آلية الدخول السابقة للمنصة التي كانت من خلال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ودفتر العائلة، وعليه فإنه اذا رغب المواطن في الاستفادة من برنامج الصندوق للقطاع المنزلي يرجى تحميل وتفعيل تطبيق سند حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمة حيث ستكون هذه الالية الوحيدة لهذا الامر. اضافة اعلان
 
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