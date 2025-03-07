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توزيع طرود الخير الرمضاني في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-03-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-  نفذ فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الجمعة، المشروع الرمضاني السنوي لتوزيع طرود "الخير الرمضاني" على اللاجئين السوريين المقيمين في المخيم الإماراتي الأردني بمنطقة مريجيب الفهود في قضاء الأزرق.اضافة اعلان


كما قام الفريق بتوزيع طرود الخير لعدد من الأسر العفيفة القاطنة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم والمسجلة لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة من الوزارة.

وقال نائب مدير فريق الإغاثة الإماراتي عبد المحسن الحوسني الذي أشرف على عملية التوزيع، إن فريق الإغاثة الإماراتي مستمر على نفس النهج بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء اللاجئين السوريين القاطنين في المخيم وللأسر العفيفة في المملكة عن طريق الجمعيات الخيرية بالتنسيق والتعاون مع السلطات المشرفة على إدارة المخيم.

وبحسب الحوسني فقد تم تسليم طرود الخير الرمضاني للأسر القاطنة في المخيم والبالغ عددها نحو 1200 عائلة حسب أعداد كل أسرة مع مراعاة تخصيص محتويات الطرد الغذائي، الذي يحتوي على المواد الغذائية الأساسية للاستخدام وسد حاجياتهم اليومية طوال شهر رمضان المبارك.
 
 
gnews

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